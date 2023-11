Spektakularny wynik TVN. Stacja dała popalić TVP

Wirtualne Media donoszą, że w tygodniu od 13 do 19 listopada najwięcej widzów zasiadło przed telewizorami, aby kibicować Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej. Mecz z Czechami odbywał się w ramach eliminacji do Euro 2024 i zakończył się remisem. W piątek wieczorem 17 listopada kanał TVP1 miało włączone średnio 3,3 mln osób. To przekłada się na 29 proc. udział w stacji w tym czasie, jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement.