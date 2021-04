Przytył do roli 30 kg. Po czterdziestce przeszedł totalną metamorfozę

"To nic trudnego. Wystarczy dźwigać ciężary sześć dni w tygodniu, zrezygnować z alkoholu, nie jeść niczego po 19, zrezygnować z węglowodanów i cukru. Prawdę mówiąc, wystarczy przestać jeść to, co się lubi. Trzeba zatrudnić trenera personalnego od Magic Mike'a, spać 9 godzin na dobę, biegać 5 km dziennie i mieć wytwórnię, która płaci ci za to wszystko przez 6-7 miesięcy" – pisał żartobliwie w 2018 r.