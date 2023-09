Sophie Turner cała w skowronkach. Rozwodzi się z ojcem swoich dzieci

Co znamienne, to Jonas miał złożyć wniosek o rozwód 7 września w Miami na Florydzie, powołując się na to, że "małżeństwo między stronami zostało bezpowrotnie zerwane". Dzieci pozostają pod jego opieką, ale ostatecznie rodzice chcą podzielić obowiązki dotyczące wychowywania córek po równo.