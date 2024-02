Bohosiewicz o rozwodzie i relacjach z eks. "Nie rozbiłam tej rodziny"

Zapytała więc o to, czy tęsknota za innym życiem była na tyle silna, by zdecydować się na ryzykowny z punktu widzenia społecznego i kulturowego punkt, jakim jest rozwód; być kobietą, która rozbiła rodzinę. – Ale ja nie rozbiłam tej rodziny – zareagowała żywo Bohosiewicz. – To wszystko odbyło się za naszym wspólnym postanowieniem. To nie było tak, że ja nagle weszłam do salonu, rzuciłam talerzem i powiedziałam "to jest koniec". Nie, wszystko odbyło się w dorosłości i z delikatnością, na jaką zasługiwała nasza relacja – wyjawiła.