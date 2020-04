"Śnieżna paczka" w Kinie WP Pilot. Doskonały seans dla całej rodziny

Kino WP Pilot to świetne rozwiązanie dla widzów tęskniących za kinem. Podczas gdy na platformach streamingowych dominują klasyki i filmy powtarzane do znudzenia przez różne stacje telewizyjne, serwis streamingowy Wirtualnej Polski stawia na nowości. Niektóre nie zdążyły wejść na polskie ekrany przez koronawirusa, inne doczekały się niedawno wydań na DVD. Ale tylko Kino WP Pilot gwarantuje najniższą cenę (12,90 zł za "bilet") i komfort oglądania wybranego filmu bez uciążliwych reklam.

Śmigły, polarny lis, pracuje na arktycznej poczcie, ale marzy skrycie o karierze psa-kuriera, która zwyczajowo przypisana jest psom husky. Pewnego dnia, by udowodnić swe niezwykłe umiejętności, postanawia osobiście dostarczyć przesyłkę do odległego adresata. U celu Śmigły odkryje, że odbiorcą przesyłki jest ekscentryczny mors, który planuje roztopienie arktycznych lodów, by zatopić świat i zyskać nad nim absolutną władzę. Śmigły musi skrzyknąć swych najdzielniejszych przyjaciół, by pokrzyżować te podstępne plany i pokazać światu, że nie warto zadzierać z listonoszem i jego ekipą lodowcową…