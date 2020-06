Smutne wieści. Zmarł tata serialowej aktorki

"Jestem bardzo samotną osobą, ale nie jest mi z tym źle" - mówiła Lucyna Malec w udzielonym niedawno "Vivie!" wywiadzie. Pierwszy raz od 20 lat zdecydowała się otwarcie opowiedzieć o życiu jej i niepełnosprawnej córki Zosi . Aktorka przyznała, że w codziennym życiu pomagają jej siostry, ich mężowie, przyjaciele, a do niedawna także tata. Niestety, pojawiły się smutne informacje o śmierci taty aktorki.

"Zosia urodziła się w tym samym dniu, w którym mama umarła – 21 sierpnia. Różnica jest tylko w latach – Zosia w 1998 roku, a śmierć mamy w 2004. Dla mnie to dzień narodzin i dzień śmierci. Jakiś znak od losu? Gdy mama żyła, bardzo mnie wspierała" - opowiadała.

Po śmierci mamy Malec brała leki psychotropowe, o czym otwarcie powiedziała we wspominanym wywiadzie. Aktorka zdecydowała się też powiedzieć o myślach samobójczych, trudnym porodzie i rozstaniu z ojcem Zosi, który odszedł od Malec po narodzinach dziewczyny. Podkreśla, że nie chce o nim mówić, bo potem ma do niej o to żal.