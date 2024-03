Smutne święta Janowskich. Muszą radzić sobie z żałobą

- Etap zakochiwania się bez pamięci, jak w szkole, nas nie dotyczył. […] Oboje wiedzieliśmy, czego szukamy: pewnej przystani, takiej na zawsze. Żeby się nie męczyć, nie kombinować, nie próbować po raz kolejny i kolejny. A to wszystko, co nam się wcześniej przytrafiło, nie należało do przyjemnych. Człowiek przecież nie po to bierze ślub, żeby się rozwodzić. A ja robiłem to nawet więcej niż raz - powiedział.