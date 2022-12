Smutne słowa Anny Dymnej: "Naprawdę jest trudno"

Anna Dymna to ukochana aktorka wielu Polaków. Jednak przez ostatnie lata oddała swoje serce wielkiej inicjatywie: pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Znany na cały kraj jest jej ośrodek rehabilitacyjny w Lubiatowie. To tam marzy jej się budowa domu starości dla osób z zespołem Downa, które nie będą już mieć nikogo na świecie. Niestety, na drodze do zrealizowania tego pięknego marzenia co roku stają kolejne przeszkody. A to pieniądze, a to biurokracja.