Smutna rocznica. Trzy lata temu dziennikarz Piotr Świąc zginął w wypadku

Dziennikarz TVP3 Gdańsk dzień przed wypadkiem odebrał nowy samochód. Tego dnia po raz pierwszy przyjechał nim do pracy. - Bardzo się z niego cieszył, pokazywał nam wszystkim, opowiadał, jaki jest dobrze wyposażony i bezpieczny, biła od niego taka radość - powiedziała w rozmowie z "Faktem" koleżanka z pracy Piotra Świąca. Znajomi prezentera są zgodni co do tego, że był bardzo dobrym i ostrożnym kierowcą.