Śmierć Rafała Poniatowskiego. Mało znany fakt z życia dziennikarza TVN

"Wsiadajcie, dzieciarnia – zapraszał do swojego zniszczonego, ale niezawodnego gazika. I jechaliśmy do domu samotnej starości. Nie jechał tam jako dziennikarz, tylko jako wolontariusz i kierowca. Był z nami, kiedy to Marta zrobiła słynne zdjęcie Dzieci z Dworca Brześć w Zachęcie, które wygrało Grand Press" - wspominają osoby wspierane przez dziennikarza.