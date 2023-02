Śmierć przyjaciół i pocztówki zamiast polisy. Kulisy programu Apollo

Astronauci biorący udział w misjach kosmicznych ryzykowali (i wciąż ryzykują) życiem. Każdy lot w komos jest wielkim wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym, gdzie absolutnie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Nawet najdrobniejsza, zdawałoby się niemożliwa do wychwycenia, usterka może doprowadzić do katastrofy. Na wyjątkowe ryzyko nastawieni byli zwłaszcza pionierzy lotów w kosmos sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to dopiero wykuwały się procedury bezpieczeństwa, a duża część wykorzystywanej aparatury nosiła cechy prototypu.