Śmierć Jacka Kramka. Zaskakujący fakt w sprawie zmarłego trenera

Blogerka dodała także, że w jego życiu najistotniejsze były dwie kobiety. - Tym, co było dla niego zawsze najważniejsze, była na pewno jego rodzina, mama i dziewczyna. To były kobiety jego życia, zawsze tak ciepło mi o nich opowiadał. Z drugiej strony był człowiekiem niezwykle oddanym swej pracy. Naprawdę to kochał, wkładał w tę pracę mnóstwo serca i to nie pieniądze były tu dla niego najważniejsze. Każda jego podopieczna na pewno się ze mną zgodzi, że traktował je wyjątkowo, każda była dla niego ważna. Może dlatego, że świetnie wyczuwał to, czego trenujące kobiety potrzebują - nie tylko żelaznej konsekwencji i profesjonalizmu, ale i serca i zrozumienia. Nikt nie rozbawiał mnie do łez jak Jacek - wyjaśniła Skura.