Śmierć Coolio. Po sześciu miesiącach podano przyczynę

Coolio zmarł, nie zostawiwszy testamentu. Siedmiorgu jego dzieci został w spadku dom warty 300 tys. dol., przedmioty osobiste, konta w bankach i tantiemy z utworów rapera. Menadżer w rozmowie z mediami przekazał, że choć informacja o przedawkowaniu jest trudna dla rodziny, to dzieci chcą uhonorować dorobek artystyczny ojca, a także stworzyć specjalną pamiątkową linię biżuterii. Skoro o niej mowa, to bliscy zdecydowali się zamknąć część prochów Coolio w personalizowanych naszyjnikach, by mieć "cząstkę ojca przy sobie".