Śmierć Bohdana Gadomskiego. Para, która się nim opiekowała, usłyszała zarzuty

Bohdan Gadmoski zmarł 24 marca 2020 r. Od tamtej pory na jaw wychodzą nowe, niepokojące szczegóły dotyczące okoliczności jego śmierci. Kilka miesięcy po odejściu dziennikarza pojawiła się hipoteza, że mógł zostać zabity celowo. Prokuratura wydała wówczas oświadczenie w tej sprawie: "O zgonie 70-latka powiadomił szpital, zwracając się o zbadanie sprawy. Mężczyzna do 6 marca przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił w końcu lutego. Po wypisaniu ze szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. W dniu 8 marca rano wezwano tam pogotowie, w związku z utratą przytomności. Mężczyzna trafił do szpitala. Tam 24 marca zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Ciało zabezpieczone zostało do dyspozycji prokuratury. Śledztwo trwa, jest jeszcze zbyt wcześnie by wyciągać wnioski".