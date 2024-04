Ślub Kubickiej i Barona: Nie tylko oni wyglądali wyjątkowo. Psy także miały ślubną stylizację

Sandra Kubicka i Aleksander Baron: kariera w TVP

Do niedawna zarówno Baron, jak i Kubicka razem pracowali w TVP. Gitarzysta Afromental z publiczną stacją jest związany od 2012 roku, kiedy to debiutował w muzyczny show "Bitwa na głosy". Od 2013 roku jest jurorem w talent show "The Voice of Poland" i "The Voice Kids".