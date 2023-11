"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zapalił światło w łazience. I się zaczęło

Nieco później pokazano, jak para, już w gdańskim mieszkaniu uczestniczki, siedzi obrażona na siebie i czeka na pojawienie się jednej z ekspertek. Wcześniej mieli pokłócić się o... nocną eskapadę Marcina do łazienki. - Poszedłem do toalety i przy okazji jeszcze umyłem zęby. A ona: co ty tam robiłeś tyle? Musiałeś to światło zapalać. Takie miała do mnie pretensje - komentował Marcin.