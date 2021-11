"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Aneta i Robert już nie są ze sobą? Są na to "dowody"

Otóż Aneta i Robert nie obserwują się nawzajem na Instagramie. To bardzo banalna i przyziemna rzecz, jednak w dzisiejszych czasach dość znamienna. Zwłaszcza, że obserwują niektórych uczestników show. To może oznaczać, że kilka miesięcy po ślubie nie pałają do siebie sympatią. Inne wytłumaczenie to to, że tak bardzo zależy im na zachowaniu tajemnicy, że na wszelki wypadek nie obserwują się na Instagramie.