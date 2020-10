Doceniono jej wyważone słowa. Ujawniła dramatyczny przebieg ciąży

Strajk kobiet. Protesty na Placu Trzech Krzyży. Są race i petardy

"Moja ciąża nie była tak pięknym czasem, jaki opisuje się w ckliwych historyjkach o macierzyństwie. Mój organizm się zbuntował. Od początku wytwarzał za mało hormonu, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu ciąży. Środek nocy, silne krwawienie, szpital i oczekiwanie na wyniki badań w ogromnym stresie. Dzięki lekom udało się tą ciążę utrzymać. Do samego rozwiązania bałam się o to, czy uda mi się donosić ciążę i czy dziecko będzie zdrowe. Tylko ja i Łukasz wiemy, ile strachu i łez nas to wszystko kosztowało. Nie da się tego wyprzeć z pamięci. Po tamtej nocy marzyłam tylko o jednym. Żebym mogła już przytulić nasze dziecko. Jesteśmy szczęśliwcami. Urodziłam silnego zdrowego syna. Wielu ludzi nie ma takiego szczęścia..." - napisała Ciesiółka.