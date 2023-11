"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pokazali konsekwencje picia. Męczyła się w towarzystwie kamer

Montażyści "Ślubu" wiedzą, co zrobić, by z najdrobniejszej sprawy zrobić coś większego i nakręcić zainteresowanie internautów przed kolejnym odcinkiem. Zapowiedź 10. odcinka "Ślubu" była zrobiona więc tak, że niektórzy mogli pomyśleć, że w życiu pary stało się coś przełomowego. Zmęczona Magda leżała na kanapie u swojego męża, co niektórzy odebrali jako objawy... ciąży. Co jednak pokazano w odcinku?