"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil na weselu. Wciąż są razem

"Piękna z Was para", "Jak milion dolarów", "Miło Was widzieć" - rozpływali się fani. No i rzeczywiście, miło jej widzieć ich wciąż razem, bo ich związek to kolejny dowód na to, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" ma jakiś sens. Z resztą komentarzy też się w 100% procentach zgadzamy - Iza i Kamil wyglądają jak z obrazka!