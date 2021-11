"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta gotowała się w sobie. Mąż rozbroił ją jednym gestem

Mimo to na co dzień wychodzą między nimi małe, denerwujące różnice. Aneta jest perfekcjonistką i lubi, aby wszystko szło zgodnie z planem. Natomiast Robert ma nieco luźniejsze podejście do życia. Gdy kobieta umówiła się na wizytę u jej rodziny, była niezadowolona, że jej mąż guzdra się przed wyjściem z domu. W końcu wyruszyli, ale Robert miał po drodze kilka spraw do załatwienia.