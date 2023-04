"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek biorą drugi ślub. Już wiadomo, gdzie powiedzą sobie "tak"

- To było po to (zaręczyny - przyp. red.), żeby się uszczęśliwić. Choć szliśmy "od tyłu", to "odhaczaliśmy" te punkty jak każda para, czyli zaręczyny, ślub. Więc nie, zaręczyny nie były pod ślub kościelny. Niespełna rok temu, tuż przed wakacjami, jak w lipcu polecieliśmy do Albanii, jakimś dziwnym trafem to właśnie tam podjęliśmy ostateczną decyzję, że bierzemy ślub - wyjaśnił Wojtek w rozmowie z Katarzyną Lackowską z serwisu dziendobry.tvn.pl.