Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wybrali już miejsce i termin

To nie pierwszy raz zresztą, kiedy Maciej Kurzajewski zabiera Katarzynę Cichopek w miejsca, które odwiedził przed laty z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską. Przypomnijmy, że związek dziennikarzy TVP w zasadzie ujrzał światło dzienne, gdy byłą żonę Kurzajewskiego zirytowała podróż kochanków do ziemi świętej, gdzie przed laty zabrał i ją. Wtedy Smaszcz-Kurzajewska nie wytrzymała i doprowadziła do coming outu prezenterów śniadaniówki w mediach społecznościowych.