Z "Top Model" do "Playboya". Amerykanie oszaleli na punkcie Słowianki

Khrystyana urodziła się na Syberii. Do 7. roku życia mieszkała w Rosji, skąd przeniosła się z rodziną na Ukrainę. Dziś mieszka w Nowym Jorku, gdzie oprócz rozwijania swojej kariery modelki, zaczęła organizować "The Real Catwalk". To seria pokazów mody, na których występują modelki we wszystkich rozmiarach, reprezentujące różne typy urody, pochodzenie itp. Dla Khrystyany jest to szczególnie ważne, bo sama odcina się od wizerunku, idealnej, przeraźliwie chudej modelki.

- Każdy zasługuje na to, by być pięknym. Każdy zasługuje na to, by czuć się wartościowym. Nie musisz być modelką, aby celebrować swoje ciało. Mówią, że przeciętny rozmiar w Ameryce to 14 lub 16. Dlaczego więc nie widzimy tego częściej w reklamach lub filmach, skoro mają one przedstawiać rzeczywistość? Chcę pomóc w reprezentowaniu tej zmiany – skwitowała modelka.