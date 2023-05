Słowa księcia Williama wzruszyły tłumy. Mówił o dumie królowej Elżbiety

Królewski koncert przyciągnął pod scenę ok. 20 tys. poddanych, którzy mogli usłyszeć na żywo takie gwiazdy jak Katy Perry, Lionel Richie czy Take That. W zabawie uczestniczyła para królewska i najbliżsi krewni Karola III, w tym książęta Charlotte i George, które bawiły się w najlepsze.