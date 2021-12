Sławomir Świerzyński popłakał się na antenie TVP2. Opowiedział o porwaniu syna

Podczas koncertu Świerzyński podzielił się na scenie traumatycznym wspomnieniem. W 2004 r. jego 20-letni wówczas syn został porwany. - Zażądali od nas pół miliona euro. Ale nie to było najważniejsze. Koledzy i koleżanki by te pieniądze znaleźli. Najgorsze było, że nie mieliśmy żadnego kontaktu z dzieckiem. Jak teraz patrzę z perspektywy czasu na beztroskę rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci na koncerty, dyskoteki i się nie martwią... No my w naszej rodzinie jesteśmy o wiele bardziej doświadczeni, więc się tego boimy. Po tym zajściu w mojej rodzinie, po porwaniu Sebastiana, jak ja straciłem wzrok, moja żona osiwiała... Rodzice, którzy tego nie przeżyli, to nie potrafią tego zrozumieć. Staliśmy się rodziną bardzo ostrożną i kontrolującą siebie, gdzie jesteśmy – powiedział Świerzyński, zalewając się łzami.