Sławomir Świerzyński komentuje dotacje z ministerstwa. Przeciwnicy PiS też dostali

Sławomir Świerzyński, Kamil Bednarek czy zespół Weekend to ci artyści, którzy znaleźli się w największym ogniu krytyki po ujawnieniu listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury. Wymienieni muzycy otrzymali jedne z najwyższych dotacji, a w sieci błyskawicznie zaczęto wypominać im mniejsze lub większe sympatyzowanie z obecną władzą. Lider zespołu Bayer Full stanowczo odpiera te zarzuty, podkreślając, że publiczne pieniądze trafią także do tych, którym nie po drodze z rządzącymi.

- Ja się boję, że będziemy musieli zrobić ten projekt do końca tego roku. Ja jestem przygotowany, by go zrobić w każdej chwili, bo mam takie możliwości w sensie ludzkim. I operatorów i wszystkich innych, którzy będą potrzebni. Teraz czekam i zobaczymy, co z tego wyjdzie – kwituje w rozmowie z tabloidem.