Sławomir Kowalewski poślubił Ewę Wachowicz. Rozwija karierę wokalną pod pseudonimem

Na co dzień Kowalewski jest dziennikarzem. Pracował w RMF FM, a ostatnio w Radiu Kraków, gdzie zasłynął słuchowiskiem "Rodzina Krakowiaków". Studiował polonistykę i kulturoznawstwo, ale jego największą pasją pozostaje muzyka. Śpiewu uczył się już jako chłopiec w szkole muzycznej w Szczecinie. Swoim talentem pochwalił się po raz pierwszy przed całą Polską w 2016 r., w programie "Must Be The Music".