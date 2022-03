Skompromitowany dr Oz zalicza kolejny upadek. Pracownicy ujawniają, jak się zachował

Dr Oz zdobył potężną popularność, ale eksperci niszczą jego medialne wypowiedzi. W programie promował m.in. specjalne tabletki odchudzające, za co musiał odpowiadać przed senacką podkomisją ds. ochrony konsumentów. W trakcie pandemii COVID-19 zachwalał działanie leków na malarię (WHO wydało komunikat o nieskuteczności tych leków), co podłapał Donald Trump. Oz stał się bohaterem prezydenta i ten powołał go do swojej specjalnej rady ekspertów ds. sportu i żywienia. Oz spotkał się też z ogromną krytyką, gdy w jednym z wywiadów stwierdził, że warto otworzyć ponownie szkoły, bo śmiertelność "wzrośnie z 2 do 3 proc.", za co później musiał przepraszać.