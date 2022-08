Skiba znów wygrał w sądzie. TVP musi go przeprosić

Skiba przypomniał, że jeszcze w debacie po filmie Sylwester Latkowski zapowiadał, że to tylko początek ujawniania faktów świadczących o uwikłaniu celebrytów w sprawę. To nie nastąpiło. "Tymczasem podczas procesu, prawnicy TVP zapewniali, że źle odebrałem ten film i tam nie ma żadnych sugestii, co do mojej osoby. Co więcej NIKT z TVP (oprócz prawników) na rozprawach się nie pojawiał. Ani żaden z dyrektorów stacji, ani sam reżyser, choć wielokrotnie był wzywany przez sąd jako świadek" - dodaje Skiba.