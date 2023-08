Skiba znów drwi z Kaczyńskiego. Apeluje do Ziobry

Skiba sięgnął po dawne zdjęcie prezesa PiS, na którym siedzi za sterami motorówki. Choć fotografia do aktualnych raczej nie należy, lider Big Cyc z ironią donosi na Kaczyńskiego. Prezes "nielegalnie za sterami" - grzmi Skiba, czyniąc najpewniej aluzję nie tylko do tego, co widać na zdjęciu, ale i roli Kaczyńskiego w państwie.