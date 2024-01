Skiba zakpił z prezydenta Dudy. Napisał, w czym Polacy powinni mu pomóc

Nie da się ukryć, że kabareciarze i satyrycy nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak tematów, zwłąszcza jeśli komentują to, co dzieje się na politycznej scenie. Jak parę dni temu zauważył na Instagramie Krzysztof Skiba, można odnieść wrażenie, że politycy i komicy zamienili się w ostatnim czasie miejscami. We wtorek wieczorem swój finał miał polityczny thriller z Andrzejem Dudą i byłymi posłami PiS, Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem na czele.