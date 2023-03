Skiba wzdycha pod zdjęciem ukochanej. Kompletnie stracił dla niej głowę

Kim jest nowa ukochana Skiby?

Dla nowej miłości, 32-letniej fotomodelki, artysta przeniósł się nawet z ukochanego Trójmiasta do Łodzi. Z dziewczyną, z którą dzieli go spora różnica wieku, muzyk wiąże spore nadzieje. Jak twierdzi Skiba, to, co łączy go z Karoliną, to żaden przelotny romans, a prawdziwa miłość, która stopniowo zrodziła się z przyjaźni.