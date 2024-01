Skiba podsumował Dudę. "Prezydent kontra autobus"

Jak informowały Wiadomości WP, wieczorem 9 stycznia policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i aresztowała przebywających tam Wąsika i Kamińskiego. Obaj posłowie zostali przewiezieni na komendę na warszawskiej Pradze, a następnie do aresztu na Grochowie. Do zatrzymania doszło w czasie nieobecności prezydenta.