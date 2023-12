Skiba ostro o Morawieckim i jego rządzie. "Niech już sobie nakradną i spadają"

"[Ten rząd to] Taki pożegnalny, mocno smrodliwy piard puszczony tej umęczonej krainie w twarz. Ta ekipa, to jak głośne beknięcie pijanego żula w zatłoczonym tramwaju. Niech już sobie nakradną, co tam im potrzeba i niech spadają. Niech użyją sobie kosztem Mateczki Polski i niech obgryzą ją jak pałkę kurczaka na weselu, czyli do ostatniej kosteczki. I niech spływają" - pisał Skiba.