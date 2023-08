Skargi do KRRiT na TVP Info. Padły zarzuty o "mowę nienawiści"

TVN od dłuższego czasu jest nieustannie atakowany przez telewizją państwową. Jeśli nie robią tego "Wiadomości", to TVP Info wymyśla programy w rodzaju "Jak oni kłamią", który zadebiutował na antenie na początku lipca tego roku. - Będziemy tutaj prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji. Witamy w polskich mediach - stwierdził Adrian Klarenbach na początku pierwszego wydania. Drugie wydanie poprowadziła Monika Borkowska, obecne wydania prowadzone są na zmianę.