Skargi do KRRiT na "Królowe życia". TTV ma powody do obaw

- Zamordowali mi kiedyś dziewczynę. Miałem takie pechowe rzeczy. Już z nią nie byłem wtedy, to nie było związane ze mną, ale w pewnym momencie byłem przez policję oskarżony, że to może ja. (...) Ja myślałem, że im pomagam, a oni mnie oskarżali. To był rabunek w domu, ta osoba do tej pory siedzi w więzieniu. Inna moja dziewczyna odebrała sobie życie. Też z nią już nie byłem. Ogólnie to nosiłem pecha. Cztery moje byłe dziewczyny nie żyją - powiedział.