Skandal na Fryderykach. Mina dziennikarza mówi wszystko

Zwycięzcę Fryderyka za album roku Alternatywa przedstawił publiczności Piotr Metz. Pierwsza część gali z udziałem publiczności była transmitowana na żywo na platformie Player.pl, więc dziennikarz podkreślił, że musi przeczytać tytuł w całości. W ten sposób niejako bronił się przed zarzutem, że używa wulgaryzmu, bo był on zawarty w tytule płyty Świetlików: "Wake me up before you fuck me".