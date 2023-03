Skandaliczna wpadka w holenderskiej TV. "To się nigdy nie powinno wydarzyć"

Do kompromitującej wpadki doszło w programie "EditieNL" stacji RTL News. W reportażu dotyczącym krajowego systemu kolejowego mignęło zdjęcie torów prowadzących do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To właśnie tą linią zwożono więźniów, których potem tam zmuszano do nieludzkiej pracy, a następnie mordowano.