Skandal w USA. Ulubiony piosenkarz Putina na gali nagród Grammy!

Król kiczu kocha Putina

Co wiemy o Kirkorowie? Urodził się w Bułgarii w 1967 roku w rosyjskiej rodzinie. W 1975 roku przeprowadzili się do Moskwy. Filip uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej, śpiewał w teatrach i występował na konkursach piosenki. Przełom w jego karierze nastąpił, gdy Ałła Pugaczowa zaprosiła go do występu w programie "Bożonarodzeniowe spotkania". Jego kariera nabrała tempa: wydawał płyty, zapełniał hale koncertowe, później stadiony. Nazywany królem kiczu ze względu na ekstrawaganckie stroje i fryzury. Rosja to kocha - w 1995 roku Kirkorow reprezentował swój kraj na festiwalu Eurowizji.