Skandal w holenderskim "The Voice". Wstrzymali emisję po oskarżeniach o molestowanie

Program "The Voice of Holland" zadebiutował w 2010 r. i to właśnie na nim bazuje polska wersja, która cieszy się niesłabnącą popularnością. To samo tyczy się "The Voice Kids" i "The Voice Senior", nadawanych regularnie w TVP2. W Holandii niestety nie jest tak różowo, gdyż wszystkie programy z tej serii zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia oskarżeń o molestowanie seksualne.