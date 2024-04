Skandal gonił skandal, a on je ujawniał. "Łabędzie" mu nie darowały

Doczekaliśmy się. Druga odsłona "Konfliktu" jest już dostępna na platformie Disney+. Jak ostatnio informowaliśmy, gigant chce prowadzić nowy cennik i nowe zasady dla użytkowników, co nie wszystkim może się spodobać. Ale Disney+ właśnie dał powód ku temu, by nie rezygnować z subskrypcji. "Konflikt: Capote kontra socjeta" wciąga, szokuje i oczarowuje widzów co kilka minut.