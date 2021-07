Premier to jego wujek. Mówi, jak wygląda ich relacja

Franek Broda otwarcie krytykuje Prawo i Sprawiedliwość - m.in. za to, jak politycy tej partii wypowiadają się o osobach nieheteronormatywnych. O Franku zrobiło się głośno, gdy ostro skomentował słowa posła Jacka Żalka, który przyznał, że "LGBT to nie ludzie", po czym został wyproszony z programu Katarzyny Kolendy-Zalewskiej w TVN24. To po tej sytuacji o Franku Brodzie zaczęło się mówić więcej, bo i on sam zaczął aktywniej udzielać się w mediach społecznościowych i komentować krzywdzące teksty członków rządu. Głośno było podwójnie, bo Franek jest blisko spokrewniony z premierem Mateuszem Morawieckim.