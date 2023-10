Siostra Joanny Kulig też jest aktorką. Nie każdy wie, że są rodziną

Joanna Kulig już kilkanaście lat temu grała u boku zagranicznych gwiazd (np. w "Sponsoringu" z Juliette Binoche) i była zapraszana do międzynarodowych produkcji ("Hansel i Gretel: Łowcy czarownic", "Kobieta z piątej dzielnicy", "Zagubiony czas"). Z czasem zaczęła też coraz wyraźniej zaznaczać swoją obecność w Hollywood, czego efektem są najnowsze filmy "Przyszła do mnie" czy "Knox Goes Away" z Michaelem Keatonem i Alem Pacino w obsadzie. Jej młodsza siostra Justyna nie ma na swoim koncie tak spektakularnych sukcesów, ale świetnie sobie radzi w branży.