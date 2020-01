Silvio Horta nie żyje. Twórca "Brzyduli Betty" miał 45 lat

Silvio Horta zmarł we wtorek 7 stycznia. Agent producenta telewizyjnego potwierdził smutną wiadomość w mediach, ale wstrzymał się z podaniem przyczyny zgonu.



Amerykańska wersja kolumbijskiego hitu "Yo soy Betty, la fea" ("Brzydula") przyniosła mu największą sławę, nagrodę Gildii Amerykańskich Pisarz, nominację do Primetime Emmy Awards i szereg innych.

Jego ostatnim projektem był film telewizyjny "The Curse of the Fuentes Women" z 2015 r.