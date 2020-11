Sięgnął dna, ćpał, jadł ze śmietnika. Waldemar Kasta bohaterem "Wspaniałych ludzi"

Kiedy zorientował się, że popełnia samobójstwo na raty, postanowił narzucić sobie rygor. W czasach, kiedy wszyscy uciekali od wojska, on zgłosił się tam dobrowolnie. W jednostce nikt nie wiedział, że Waldek jest uzależniony, jego dowódca do tej pory nie chce mu uwierzyć, że zaczynał w jego kompanii jako narkoman w trzecim stadium uzależnienia.

Kiedy pomagając przyjaciołom starającym się o pracę w Wielkiej Brytanii, sam trafił na Wyspy i odkrył, że zostali oszukani. Jego koledzy nie mieli nawet za co wrócić do domu, nie mógł pozwolić, by znaleźli się na ulicy. Stworzył po kryjomu związki zawodowe w sieci marketów, po jakimś czasie udało mu się z pomocą przyjaciół obnażyć oszustwa firmy, która ich ściągnęła do Anglii. Firma dostała karę i musiała się zamknąć.