Shannen Doherty jest nieuleczalnie chora, ale ciągle walczy. "To twarda dziewczyna"

49-letnia Shannen Doherty ma raka piersi w czwartym, najwyższym stadium. O diagnozie usłyszała rok temu, ale udało jej się to utrzymać w tajemnicy. Nadal pracowała i czerpała radość z życia. Tylko nieliczni wiedzieli, że ulubienica widzów jest w coraz gorszym stanie. Dopiero w lutym wyznała to publicznie.

- Odzywam się do Shannen co kilka miesięcy, żeby sprawdzić, co u niej – mówił Jason Priestley w programie "Studio 10". – Shannen to twarda dziewczyna, prawdziwa wojowniczka. Zawsze była wojowniczką – dodał kolega z obsady "Beverly Hills 90210".