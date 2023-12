Shane MacGowan zmarł 30 listopada. Wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci

- Widziałem go kiedyś podczas próby przed koncertem na jednym z festiwali. Podszedł do mikrofonu z rękami w kieszeniach i zaśpiewał "A Pair of Brown Eyes". Wszyscy zastygliśmy, czas się dla nas zatrzymał. [...] Oczywiście, kiedy przyszło do samego koncertu kilka godzin później, Shane był już kompletnie "zrobiony", ale to też w nim kochamy - wspominał wiele lat temu Nick Cave w "The Guardian".