Sfingował własną śmierć, w kłamstwo wciągnął żonę. Wyłudzili majątek z polisy ubezpieczeniowej

Plan Darwina jednak się nie powiódł. Okazało się, że musi przedstawić dokumenty z Wielkiej Brytanii, potwierdzające jego tożsamość, by móc mieszkać na stałe w Panamie. Postanowił zatem wrócić do kraju, oddać się w ręce policji i... ogłosić, że miał amnezję. Nie będziemy zdradzać dalszej fabuły tym, którzy tej historii jeszcze nie znają. Opowieść jest zaskakująca, wciągająca i trudno uwierzyć, że to stało się naprawdę. A jednak - scenariusz został oparty na książce, którą Anna napisała razem z dziennikarzem, Davidem Leigh. Dlaczego twórcy zdecydowali się na jej perspektywę? Chris Lang, scenarzysta "Złodzieja..." powiedział, że John Darwin jest postacią, którą łato nam zrozumieć - to narcyz z niepohamowanym apetytem na więcej. Postać Anny za to jest fascynująca. Jaka kochająca matka zdecydowałaby się na zadanie takiego bólu swoim synom? Kto potrafi przez tyle lat żyć w tak wielkim kłamstwie? Trudno pozbyć się obrazu z tej historii o kobiecie wiszącej na linie uczepionej do oderwanego balona. Historii, która mogła mieć tylko jedno, tragiczne zakończenie.