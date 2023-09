Zmysłowa pielęgniarka w show TVP. Jurorzy bili się o nią zacięcie

Za nami ósmy odcinek 14. sezonu "The Voice of Poland". W tej edycji postanowiła wziąć udział Nicola Muller, studentka ostatniego roku pielęgniarstwa. 25-latka zapowiedziana została jako "sexy pielęgniarka". - To prawda, przykuwam uwagę na oddziale. Kto by nie chciał takiej pielęgniarki? - skomentowała Nicola.